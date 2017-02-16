В Париже не стихают митинги против произвола полиции

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На севере столицы Франции продолжаются акции протеста против полицейских. На массовый митинг вышли сотни жителей города. Они закидывают сотрудников правоохранительных органов бутылками и камнями. Всего за две недели подобных бунтов французские власти задержали 240 человек.

Разбитые стекла, горящие мусорные баки. Район на севере Парижа, где в основном проживают выходцы из стран Африки и Ближнего Востока, охватил настоящий хаос. Сотни жителей города вышли на массовый митинг против полицейского произвола. Когда в ситуацию вмешались сами стражи порядка, разгневанная толпа закидала их бутылками и камнями, передает "ТВ Центр".

Фаеры и бутылки бросали в полицию, а в ответ шел слезоточивый газ. Район Барбес не является самым благополучным на карте Парижа, но такого здесь еще не видели. Атмосфера накаляется с каждой минутой. Полицейские предупреждают, что тут небезопасно находиться. Протестующие кричат "позор полиции" и "полицейские убийцы".

Разгневанная толпа напирает, явно рассчитывая прорвать оцепление, но полиция не намерена отступать. Вооруженные дубинками и щитами, они перекрывают все ближайшие улицы. Наготове водометы. К этому моменту уже закрыты станции метро, не работают кафе и магазины. Докатившуюся из пригородов волну протестов столица встречает во всеоружии.

Хотя именно жестокость стражей порядка и стала причиной митингов. 2 февраля в одном из парижских пригородов стражи порядка жестоко избили, а потом надругались над местным жителем, французом марокканского происхождения. Молодой человек был прооперирован и до сих пор находится в больнице. При этом задержанные полицейские утверждают, что произошедшее было случайностью, спровоцированной агрессивным поведением мужчины. И просят исключить из обвинения статью об изнасиловании, что вызывает новую вспышку возмущения у сторонников стремительно набирающего популярность движения "Справедливость для Тео".

После нескольких часов протестов толпа расходится. Часть из них, как станет известно позже, вернется в район Барбес ночью. Молодые люди в масках жгут мусорные баки и крушат все, что попадается под руку. Стеклянные остановки общественного транспорта, витрины небольших магазинчиков. Владельцы которых просто неспособны защитить свой бизнес.

Полиция начала расследование. Всего же почти за две недели бунтов в пригородах французские власти задержали 240 человек. Но эти цифры, похоже, не окончательные. В Парижском пригороде Бобиньи, где в прошлую субботу случились массовые погромы, сегодня вновь обещаны демонстрации.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр".