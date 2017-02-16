Фийон готов пересмотреть политику в отношении России

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Кандидат в президенты Франции от право центристов Франсуа Фийон готов полностью пересмотреть политику в отношении России, если станет главой Франции. Об этом он заявил, выступая перед своими сторонниками в Компьене.

Франсуа Фийон пообещал изменить отношения Франции со своими союзниками. Выстроить новый диалог с США. Фийон считает, что в последние годы французская внешняя политика во многом утратила свою самостоятельность. И нуждается в серьёзных переменах, отмечает "ТВ Центр".

Кандидат в президенты обещал пересмотреть и европейскую политику, чтобы избежать конфронтации с Москвой. Ранее Фийон неоднократно выступал за отмену антироссийских санкций. Он заявлял, что они не достигают своих целей, а лишь наносят вред самим европейским странам.

"Я хочу напомнить нашим американским друзьям, что мы являемся их союзниками, а не вассалами. России я честно и открыто готов предложить новое партнёрство - ради преодоления холодной войны, которая разделяет европейский континент, а также ради совместной борьбы с международным терроризмом", - отметил Фийон.