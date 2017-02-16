WSJ: разведка США скрыла от Трампа секретные данные

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Сотрудники разведслужб США утаивают от Дональда Трампа секретные данные. Об этом в четверг пишет влиятельное издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Американские спецслужбы скрывают от президента Трампа конфиденциальные разведданные. Об этом сообщает издание Wall Street Journal. По данным журналистов, в ряде случаев представители спецслужб решили не сообщать американскому лидеру об источниках и способах, с помощью которых получают информацию, передает "ТВ Центр".

Среди этих данных, в частности, может содержаться документы о том, как ведётся слежка за иностранными государствами. Ранее неназванные американские чиновники заявили сотрудникам СМИ, что члены президентской кампании Трампа якобы неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США. Трамп назвал утечки в СМИ о "связях с российской разведкой" преступлением.

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