В Малайзии задержали вторую подозреваемую в убийстве Ким Чен Нама

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В Малайзии задержали ещё одну подозреваемую в убийстве Ким Чен Нама - брата северокорейского лидера. Женщина скрывалась в одной из столичных гостиниц. Как сообщают в СМИ, злоумышленница собиралась вылететь в Сеул.

Полиция Малайзии задержала еще одну предполагаемую убийцу брата Ким Чен Ына. Накануне правоохранители задержали первую фигурантку. Гражданку Вьетнама поймали в аэропорту Куала-Лумпура при попытке покинуть страну. Кроме того, полицейские арестовали мужчину, который может быть связан с одной из возможных убийц. Ещё несколько человек находятся в розыске, передает "ТВ Центр".

Ким Чен Нам, предположительно, был отравлен. Медики уже провели вскрытие тела, но причина смерти пока не установлена.

В самом Пхеньяне инцидент никак не комментируют. В Северной Корее в четверг отмечают годовщину со дня рождения великого вождя Ким Чен Ира. В республике проходят массовые мероприятия. Одним из главных торжеств стал грандиозный военный парад.

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