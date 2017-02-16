В Петербурге началась реставрация здания Биржи

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В Санкт-Петербурге начали реставрацию знаменитого здания Биржи. Отмечается, что оно находится в аварийном состоянии. После завершения восстановительных работ в здании разместится новый российский музей геральдики и наград.

В Санкт-Петербурге реставрируют знаменитое здание Биржи. Архитектурный ансамбль на стрелке Васильевского острова находится в аварийном состоянии. Строение наклонилось, штукатурка посыпалась, появились трещины. Восстанавливать Биржу планируют в три этапа, передает "ТВ Центр".

В этом величественном зале, где люди кажутся совсем крошечными, решались ключевые финансовые сделки в истории дореволюционной России. А теперь история самого этого зала под вопросом. Огромные трещины, шириной с человеческий палец, с пугающей скоростью ползут вверх по мраморным стенам, потолку и лепнине. Здание с массивной дорической колоннадой очень сильно накренилось в сторону Невы. Это вызвало опасения специалистов.

Этот архитектурный шедевр расположен на искусственно насыпанном островном мысе, в месте где Нева разветвляется на два рукава, буквально в ста метрах от болотистых берегов. Раньше здесь был шведский рынок и порт. В начале XIX века, когда растущей экономике России потребовалась серьезная площадка для обмена ценных бумаг, Биржу решили строить именно здесь. Геодезических изысканий почвы строители того времени не проводили.

"Тома де Томон построил здание как архитектор. В некоторых местах сцепления в фундаменте не было, не было единой плиты", - сказал главный архитектор Эрмитажа Валерий Лукин.

Каменное основание Биржи словно раскачивается под землей, вызывая вибрацию по всему периметру. За два века одна часть здания оказалась выше другой на 17 сантиметров. Огромная разница для такого массивного строения. Современные технические нормы осадки в Петербурге составляют не более одного сантиметра. Точные замеры появились недавно, когда у здания поменялся владелец. С 1939 года здесь был Центральный Военно-морской музей. В войну Биржу чудом уберегли от бомбежек. В 2010 году музей переехал, здание несколько лет пустовало и даже не отапливалось. Когда особняк передали в ведение Государственному Эрмитажу, огромные чугунные печи в подвалах пришлось чистить и растапливать заново.

Когда в старинные подвалы спустились геофизики, то они в ужасе схватились за голову. Оказалось, что памятник архитектуры на грани разрушения. В трещинах кирпичных сводов срочно закрепили больше сотни механических маячков. Фундамент начали обновлять так называемыми бетонными инъекциями.

"Просверлили в грунте, вытащили шуруп, вводим вместо него раствор, который усиливает фундамент", - отметил заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Михаил Новиков.

Чтобы остановить крен здания или хотя бы замедлить его, нужно сделать 12 тысяч таких отверстий и залить в них тонны бетона. Когда реставрация в здании Петербургской биржи полностью завершится, здесь разместится новый российский музей геральдики и наград.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, "ТВ Центр".