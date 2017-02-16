Минобороны ждет от Пентагона разъяснений слов о "диалоге с позиции силы"
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Россия ждет от Пентагона разъяснений слов министра обороны США Джеймса Мэттиса о готовности вести с Москвой диалог с позиции силы. Об этом сказал глава российского военного ведомства Сергей Шойгу. По его словам, попытки выстраивать такой диалог в отношении России бесперспективны.
Попытки выстраивать диалог с Россией с позиции силы бесперспективны, заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу, передает "Интерфакс".
"Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России бесперспективны", - отметил российский министр обороны.
По его словам, начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов будет ждать разъяснений позиции Пентагона на встрече с американским коллегой Джозефом Данфордом. Она пройдет в Баку 16 февраля.
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США должны говорить с Россией "с позиции силы". По его словам, Вашингтон заинтересован во взаимодействии с Москвой, но необходимо защитить себя, если Россия решит действовать вопреки международному праву.
Кроме того, он призвал страны НАТО выполнять обязательства по военным расходам. В противном случае, Вашингтон сократит поддержку альянса.
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