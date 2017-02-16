У подъезда дома на проспекте Мира в Москве найдено тело мужчины
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Возле одного из подъездов дома на проспекте Мира в Москве найдено тело мужчины. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства его смерти. Тело было направлено в морг.
Тело мужчины найдено у подъезда жилого дома на проспекте Мира в Москве. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти, передает Агентство "Москва".
Информация об обнаружении тела мужчины поступила в полицию 15 февраля. "По предварительным данным, мужчина умер за два часа до приезда правоохранителей. Тело было направлено в морг для установления причины смерти", - отметил собеседник агентства.
По данному факту проводится проверка.