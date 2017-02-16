Шойгу заявил о ликвидации боестолкновений армии Сирии и оппозиции

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Усилия сторон конфликта в Сирии, а также стран-посредников помогли полностью ликвидировать прямые боестолкновения между правительственной армией и умеренной оппозицией в САР. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. По его словам, есть надежда на дальнейшее налаживание конструктивного диалога с оппозицией.

Прямые боестолкновения между сирийской армией и умеренной оппозицией полностью ликвидированы благодаря усилиям сторон конфликта, а также стран-посредников. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, сообщает ТАСС.

"Мы надеемся на дальнейшее налаживание конструктивного диалога с оппозицией. В конце концов, то, чего удалось достигнуть после 29 декабря (введение режима прекращения огня в стране, - прим. ред.), то, что мы наблюдаем сегодня, - эта картина гораздо лучше, чем была до этого. У нас на порядок сократилось количество обстрелов, полностью ликвидированы прямые боестолкновения", - отметил он.

Кроме того, Шойгу сказал, что в Минобороны рассчитывают на содействие со стороны ООН в оказании гуманитарной помощи Сирии и ликвидации препятствий для поставки в эту страну медикаментов, а также медоборудования. Он добавил, что речь идет о Восточной Гуте, Дейр-эз-Зоре, а также других блокированных районах.

"Конечно, мы не можем не говорить о тех трудностях, которые испытывает Сирия повсеместно, я здесь не делю на оппозицию и власти. То, что испытывает сегодня народ Сирии в части медикаментов и медицинского оборудования. И здесь мы очень надеемся, что с вашей помощью, с вашей поддержкой будут ликвидированы и убраны те препятствия, которые сегодня есть по поставкам медикаментов и медицинского оборудования", - подчеркнул Шойгу.

В свою очередь, де Мистура предоставил министру обороны России "дорожную карту" по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии, сообщает "Интерфакс". "Относительно гуманитарной операции. Это абсолютно правильно", - сказал спецпредставитель генерального секретаря ООН.

По его словам, "режим прекращения огня должен обеспечить увеличение гуманитарной помощи независимо от погоды - жары или холода". Также де Мистура подчеркнул важность переговоров в Астане в контексте предстоящей работы по Сирии в Женеве.

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