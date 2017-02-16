13:02, 16 февраля 2017

В Кремле не думают о введении виз с Белоруссией

Теги:  Политика  белоруссия  песков  визы  вциом

В Кремле не рассматривают возможность введения виз для пересечения границы с Белоруссией, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал данные ВЦИОМ, согласно которым 78% россиян хотят введения такого режима с соседней страной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают возможность введения визового режима для пересечения границы с Белоруссией. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее ВЦИОМ опубликовал материал, согласно которому, 78% россиян выступают за введение визового режима с Белоруссией.

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