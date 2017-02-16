В Кремле не думают о введении виз с Белоруссией

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В Кремле не рассматривают возможность введения виз для пересечения границы с Белоруссией, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал данные ВЦИОМ, согласно которым 78% россиян хотят введения такого режима с соседней страной.