В Кремле не думают о введении виз с Белоруссией
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В Кремле не рассматривают возможность введения виз для пересечения границы с Белоруссией, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал данные ВЦИОМ, согласно которым 78% россиян хотят введения такого режима с соседней страной.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают возможность введения визового режима для пересечения границы с Белоруссией. Об этом сообщает "Интерфакс".
Ранее ВЦИОМ опубликовал материал, согласно которому, 78% россиян выступают за введение визового режима с Белоруссией.