Правительство выделит 2 млрд рублей на ремонт медицинских центров

Теги: Общество медведев медицина

Более двух миллиардов рублей выделит правительство семи российским регионам на ремонт и строительство медицинских центров. Об этом в четверг заявил Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров.

Дмитрий Медведев поручил выделить более двух миллиардов рублей семи регионам на строительство и ремонт медцентров. По словам премьера, субсидии - часть государственной программы развития здравоохранения, цель которой предоставить гражданам доступную специализированную помощь. В том числе и высокотехнологичную, передает "ТВ Центр".

Кроме того, правительство намерено создать единую информационную систему социального обеспечения, чтобы свести в одну базу разноплановую адресную поддержку населения.

"В новой системе будут храниться сведения обо всех мерах социальной поддержки, и каждый человек сможет получить данные о том, какие гарантии, выплаты или компенсации ему положены. Причем независимо от того, кто их предоставляет: федеральный бюджет, региональные власти или муниципальные органы самоуправления. Информацию о своем пакете пользователь сможет просматривать в любом регионе страны", - отметил Медведев.