Общественная палата требует сноса ветхих московских пятиэтажек

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В четверг Общественная палата Москвы обратилась с просьбой к мэру столицы разработать новую программу сноса пятиэтажек. Эксперты тщательно изучили проблему капитального ремонта старых домов и пришли к выводу, что он невозможен в большинстве пятиэтажных построек из-за конструктивных особенностей. Тем более, что возводились такие дома на ограниченный срок.

Фасад обветшал, балконы вот-вот рухнут, коммуникации проржавели. Обычная ситуация для пятиэтажек первой волны индустриальной застройки. Дом стоит в очереди на капитальный ремонт, передает "ТВ Центр".

Судьбу старых пятиэтажек обсуждают не только их жильцы. Что делать с домами "несносимой серии" – этот вопрос на повестке в Общественной палате Москвы.

"Город заканчивает программу сноса сносимых серий и жители тысяч и тысяч домов которые в эти серии не попали, понимают, что все программа заканчивается. Осталось несколько десятков домов. И они аргументировано заявляют, мы живем в еще более плохих условиях, чем в тех домах, которые были снесены 5-10 лет назад", - отметил депутат Мосгордумы Степан Орлов.

Многие эксперты приходят к выводу, что капитальный ремонт не многим дешевле постройки нового дома, более удобного и современного.

Муниципальные депутаты уже обратились к мэру города с этой проблемой. В след за ними свое обращение в мэрию отправит и Общественная палата. Там уверены, что необходимо разработать новую программу сноса пятиэтажек. В правительстве Москвы признают, проблема существует, но её оперативного решения на данный момент нет. Тут и чисто технические сложности, и финансовый аспект.

К предложениям жителей города, депутатов и общественников в мэрии относятся со всей серьезностью. Вопрос уже рассматривается. Но понятно уже сейчас: поспешных решений принимать нельзя.

Виктор Прокушев, Константин Степанов-Молодов, "ТВ Центр".