В московском метро готовитя к открытию электродепо Руднёво

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В столичном метро скоро появится новое электродепо Руднёво, там будут обслуживать поезда Кожуховской линии. Работы сейчас в самом разгаре. И применяют только передовые инженерные технологии. Все здания будут связаны подземным коллектором, а комфортно в современном депо будет не только поездам, но и, в первую очередь, тем, кто их ремонтирует.

Огромный ангар площадью в несколько футбольных полей станет новым "домом" для поездов метро. Здесь смогут "разместиться на ночь" 30 составов и еще 7 пройти необходимый текущий ремонт. Для этих целей в новом электродепо Руднево оборудуют специальные сервисные службы. Первая половина депо готова уже на 90 процентов, но в конечном варианте оно будет больше в два раза, передает "ТВ Центр".

И если ремонтный корпус - это сердце нового электродепо, то административный корпус - его голова. Именно отсюда будет вестись управление всем процессом обслуживания поездов.

Из буфета в ремонтный цех или наоборот. Все здания в депо будут связаны между собой подземным коллектором. Как тоненькую картонку, легко и бережно строители укладывают пятитонную бетонную плиту. Такие станут основанием подземных переходов, которые обеспечат сообщение между всеми зданиями нового электродепо. Работы ведутся в круглосуточном режиме, и основные строения возведены уже на 90 процентов.

Электродепо Руднево строится специально для обслуживания новой - Кожуховской линии метро. Оно откроется одновременно со всеми станциями в 2018 году и обеспечит рабочими местами более тысячи человек. А новая ветка метро протяженностью почти 17 километров свяжет со столицей почти миллион пассажиров отдаленных районов.

Елена Сахно, "ТВ Центр", Москва.