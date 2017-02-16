Врачи спасли пострадавшего в серьезном ДТП москвича

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Мужчину, сильно пострадавшего в результате ДТП в Подмосковье, спасли московские врачи. Ему грозила смерть или тяжёлая инвалидность. Но операции по восстановлению тазовых и бедренных костей, которые провели в седьмой городской больнице, позволят ему ходить и жить нормальной жизнью. Самое страшное для пациента позади. Хотя впереди ещё долгие месяцы реабилитации.

Сегодня 40-летний москвич Евгений Колпаков вновь открывает для себя радость простых и для большинства людей рутинных действий: приподниматься на кровати и сидеть, свесив ноги, передает "ТВ Центр".

Страшная авария почти на месяц буквально приковала мужчину к больничной койке. Он был обездвижен. А низ тела вообще не чувствовал. После нескольких сложных операций у него есть шанс встать на ноги. И заново научиться ходить.

"Если я захочу ходить - я это все выполню. Я еще очень молод, хочу дальше заниматься активными видами спорта, ездить на машине", - рассказал Евгений Колпаков.

В автомобиль Евгения на большой скорости въехал внедорожник. Спасателям пришлось буквально выпиливать пострадавшего из искореженной машины. Врачи насчитали почти сорок переломов таза и ног. Два дня москвич провел в реанимации между жизнью и смертью. Столичным хирургам пришлось практически заново собрать его тазовые кости и правую ногу. Пациенту установили штифты. Мастерство врачей и передовые медицинские технологии привели к успеху.

"В лечении Евгения принимали участие не только травматологи, но и анестезиологи, реаниматологи, хирурги – вся та команда, которая задействована в оказании помощи пострадавшим с тяжелой сочетанной травмой", - сообщил главный врач ГКБ имени С.С. Юдина Денис Проценко.

Впереди у Евгения - первые шаги. И почти год реабилитации. В будущее он смотрит с оптимизмом. Хочет поскорее выздороветь и вернуться к обычной жизни и любимой работе. Евгений - инженер-строитель и увлеченный собаковод. Дома его преданно ждет овчарка Соня.

Юлия Степина, "ТВ Центр", Москва.