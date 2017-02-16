15:26, 16 февраля 2017

В Дмитровском районе Подмосковья оштрафовали 96 нелегалов

Теги:  Преступность  мигранты  штрафы

Полицейские в рамках операции "Антикриминал" оштрафовали и выдворили почти 100 нелегалов в Дмитровском районе.

В Дмитровском районе Подмосковья прошла операция "Антикриминал".  Полицейские проверили дома, где обосновались нелегальные мигранты, сообщает "ТВ Центр".

Всего сотрудники правоохранительных органов составили более 700 протоколов о  нарушениях. 96 нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности. Им выписали штрафы по 5 тысяч рублей каждому и выдворили  за пределы страны. В отношении 12 владельцев квартир возбуждены уголовные дела.

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