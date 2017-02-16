У строительного рынка на МКАД поселились павлины

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Павлины поселились у строительного рынка на 92 километре МКАД. Продавцы держат их в простых клетках прямо у дороги. Жители города Мытищи просят спасти птиц, которые не приспособлены к холодным температурам.

Райские птицы на обочине. Жители подмосковного города Мытищи просят спасти павлинов, которые замерзают на местном строительном рынке. Продавец держит роскошных птиц в простой клетке, открытой всем ветрам, прямо у Московской кольцевой автодороги. Обитатели тропиков к северным холодам не приспособлены, но это, похоже, не очень волнует их владельцев, передает "ТВ Центр".

Жалобный пронзительный крик о помощи. Никто этих райских птиц, правда, особо не слышит. Их павильон практически на обочине, на выезде со строительного рынка, а в нескольких метрах шумит МКАД.

В тесной клетке у соседей-голубей и то свободнее - сразу три павлина. Они ютятся на жердочке, ведь в таком пространстве не развернуться, не то, что покрасоваться и великолепный хвост расправить. Не до этого им, главное для павлинов выжить и не замерзнуть. В природе обычно рядом два самца не уживаются, а тут они все время вместе, потому что так теплее. Нежная в этом смысле птица, ведь предки-то родом из жаркой Индии.

"И в условиях морозов они просто-напросто простужаются, у них могут начаться простуды, у них могут начаться, если будет сильный мороз - просто напросто обморожение лап. У них могут начаться какие-то дерматиты холодовые. Так что, в общем, ситуацию нормальной не назовешь", - сказала сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России Елена Чернова.

Жители Мытищ об этих выставленных на продажу и фактически брошенных на морозе птицах беспокоятся давно. А вот продавец, тем не менее, утверждает, что не было у них никаких павлинов с лета.

В зоопарках павлины тоже иногда гуляют зимой на улице, но при этом у них всегда есть возможность уйти в теплый дом. Владельцы этих птиц на строительном рынке даже элементарного обогревателя в вольер не поставили. Однако утверждают, что условия содержания нормальные. Да и объясняют, что порода морозоустойчивая, и они заранее павлинов к трудной жизни у будущих хозяев готовят.

"Потому что вот люди, когда они их приобретают, они их высаживают на улицу, как декорацию, чтобы красиво было. Вот если они возьмут птицу из теплых помещений, как многие держат, она не будет устойчива, она будет постоянно болеть, а эта птица уже с годами устойчивая", - отметил владелец павлинов Виктор.

Никакой жалости, ничего личного, просто бизнес. Правда, в этом случае владельцы могли бы заботиться о них ради того, чтобы эти роскошные птицы не выглядели так жалко и элементарно не теряли товарный вид. Но павлинам с 92-го километра МКАД, видимо, и в этом смысле не повезло.

Юлия Богоманшина, Илья Ушаков, "ТВ Центр".