Для первокурсников журфака МГУ придумали образовательный квест

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Вместо лекций – игра. Правда, непростая. Образовательный квест для студентов первого курса придумали на факультете журналистики МГУ, чтобы проверить, остаются ли знания в юных головах после того, как заветная оценка поставлена в зачётке. Будущие журналисты вспоминали историю Альма Матер, а ещё учились ориентироваться на местности и находить общий язык с населением.

Алгоритм четко выработан, и каждый участник команды занят своим делом. Кто-то в смешных масках позирует на фоне стендов. Кто-то пытается рассмотреть связь сказочных животных и родного факультета. А кто-то на правах лидера руководит командой в стороне. Участвовать в квесте оказалось гораздо веселее, чем сидеть на лекции, передает "ТВ Центр".

Помимо смекалки и пройденного материала, каждое задание квеста рассчитано на грамотное использование мобильного телефона и социальных сетей. К примеру, необходимо найти человека, который сейчас слушает музыку и с помощью специального приложения выяснить исполнителя. Его фамилия и есть ключ к разгадке.

И таких заданий тут огромное количество. Найти человека с газетой, вспомнить журналистов, вошедших в историю, повторить ракурс фотографии, используя тот же фильтр и обойти весь внутренний дворик университета. Своеобразный краткий экскурс в историю факультета. Подобный формат занятий настолько заинтересовал студентов, что запись на квест была закрыта за считанные минуты. В администрации университета даже задумались: а не сделать ли такую практику постоянной. К примеру, в день экзаменов.

"Квест как форма проверки остаточных знаний - я думаю, прекрасная инициатива. И может быть даже студентам легче какие-то вещи вспомнить, чем просто отвечая на скучные вопросы тестов", - рассказала декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова.

Да и сами студенты инициативу однозначно поддерживают. Столько эмоций во время пар они не получали давно. Повеселились, да еще и узнали много нового. Осталось только придумать новые вопросы и отправиться с ними в летнюю сессию. Когда погода будет более благосклонной к прогулкам вокруг факультета.

Александра Сергомасова, Наталья Епифанова, Андрей Корнилов, "ТВ Центр".