В Химках ликвидировали лабораторию по производству амфетаминов

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Полицейские обнаружили лабораторию по производству амфетаминов в городе Химки. Изготовлением наркотиков занимался 39-летний местный житель, находясь у себя в квартире. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.

В Химках полиция обнаружила лабораторию по производству психотропных веществ. Располагалась она в доме на улице Первомайская, в квартире местного жителя, ранее уже имевшего проблемы с законом. Во время обыска там нашли готовый амфетамин весом около двадцати граммов и оборудование, а также материалы для его производства, передает "ТВ Центр".

Неделю назад 39-летний житель Химок лишился должности наладчика оборудования, а затем он пустился во все тяжкие и "наладил" производство в собственной квартире. Про свою "интересную" лабораторию мужчине пришлось докладывать сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков, которые пришли с обыском и обнаружили все это: шприцы, канистры, пластиковые лопатки, черпаки, пробирки и, конечно, плоды его трудов.

"Обнаружены восемь свертков из полимерного материала с порошкообразным веществом светлого цвета внутри, которое по результатам химического исследования является психотропным веществом амфетамином, общей массой около 20 граммов", - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Горе-дельца, ранее уже судимого, снова заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело за попытку незаконного производства и сбыта наркотических веществ. Максимальное наказание за подобное правонарушение - лишение свободы сроком до 20 лет.

Кристина Одиноченко, "ТВ Центр".