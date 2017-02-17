Скажи "Да" здоровому желудку!

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Гастрит – многие даже не подозревают, что могут быть больны. Неприятные ощущения в области живота, тошнота и изжога, нарушения пищеварения – для некоторых это привычные вещи. Поэтому обратиться к специалисту за консультацией или пройти обследование по поводу этих симптомов не приходит в голову большинству из нас. В настоящее время гастрит, пожалуй, можно назвать заболеванием века: в лёгкой или тяжёлой форме им страдают как взрослые, так и дети.

В народе укрепилось мнение, что гастрит может быть вызван нарушениями в питании или возникнуть из-за стресса. На самом деле это не соответствует действительности. Основной причиной гастрита является наличие у человека бактерии Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori).

Присутствие этого вовсе не безобидного микроорганизма в слизистой оболочке приводит к её повреждению. Вырабатываемые бактерией вещества вызывают растворение защитной слизи желудка, в результате чего соляная кислота и пепсин получают непосредственный доступ к оголённой слизистой желудка и начинают её разъедать, вызывая химический ожог, воспаление и изъязвление слизистой1.

Вызванный инфекцией Хеликобактер пилори хронический гастрит служит патологическим фоном, на котором возникают такие серьёзные заболевания, как язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, а также рак желудка2.

Итак, гастрит – болезнь, лечением которой не стоит пренебрегать. Проявляться она может по-разному, что обусловлено её различными видами. Выделяют острый и хронический гастрит. При остром гастрите основными симптомами являются боли в желудке, которые часто сопровождаются тошнотой, рвотой, вздутием живота и диареей. При грамотном лечении и правильном питании острый гастрит заканчивается полным выздоровлением человека, однако, если симптомы игнорировать, то в дальнейшем может наступить затяжное течение недуга, а именно – хронический гастрит. И это уже повод для серьёзного беспокойства, так как без проведения должной терапии многие страдают хроническим гастритом на протяжении практически всей жизни, зачастую испытывая дискомфорт после каждого приёма пищи. Терпеть желудочные боли и другие сопутствующие неприятные ощущения нельзя! Необходимо обратиться за помощью к специалисту и пройти курс лечения, дабы избежать серьёзных осложнений, так как существуют факторы риска развития рака желудка, связанные с бактерией Хеликобактер пилори и хроническим гастритом. И если вы уже заболели, чтобы не усугубить своё состояние, стоит придерживаться некоторых правил. В первую очередь важно соблюдать правильное и сбалансированное питание. В вашем рационе должны присутствовать каши, супы, нежирные сорта мяса, фрукты, овощи. И, напротив, воздержитесь от сладких газированных напитков, шоколада, сосисок и колбас, чипсов и жирных сортов мяса.

В лечении гастрита нужно руководствоваться принципом комплексности. И, помимо диеты, необходимо бороться с бактерией Хеликобактер пилори. А она очень коварна: отлично чувствует себя в кислой среде желудка, где другие известные микробы просто не выживают.

Справиться с бактерией при лечении желудка может помочь препарат Де-Нол® в составе комплексной схемы, которую вам назначит врач. Это средство оказывает бактерицидное действие в отношении Хеликобактер пилори. Де-Нол® также обладает противовоспалительным и вяжущим действием, образуя защитную плёнку на поверхности язв и эрозий. Препарат способствует заживлению слизистой оболочки желудка, повышая её устойчивость к агрессивному воздействию соляной кислоты, ферментов и желчных кислот3.

Де-Нол® не является антибиотиком, а это значит, что устойчивость бактерии Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) к препарату не развивается4.

Правильное питание, отсутствие вредных факторов в виде стрессов и употреблении непроверенных, а порой только усугубляющих состояние лекарств, поможет в терапевтических целях при борьбе с недугом. Назначение специалистом особых медикаментов также приведёт к положительному результату. И одним из таких препаратов является Де-Нол®.

Это оригинальный*, запатентованный препарат, имеющий сложное технологическое производство и прошедший весь цикл клинических исследований, в отличие от дженериков.

За 30 лет применения в России Де-Нол® заслужил доверие миллионов людей. Оригинальное качество препарата сделало его надёжным помощником в борьбе с бактерией Хеликобактер пилори.

* C 01 июля 2015 года референтный лекарственный препарат - лекарственный препарат, который впервые зарегистрирован в Российской Федерации, качество, эффективность и безопасность которого доказаны на основании результатов доклинических исследований лекарственных средств и клинических исследований лекарственных препаратов, проведенных в соответствии с требованиями части 3 статьи 18 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств», и который используется для оценки биоэквивалентности или терапевтической эквивалентности, качества, эффективности и безопасности воспроизведенного или биоаналогового (биоподобного) лекарственного препарата (п.11 ст. 4 ФЗ "Об обращении лекарственных средств").

Источники:

1. Свободная энциклопедия "Википедия" https://ru.wikipedia.org/wiki/Helicobacter_pylori

2. Сайт Гастрит.ру http://gastrit.ru/Helicobacter/

3. Инструкция по медицинскому применению препарата Де-Нол® (П N012626/01- 20.11.2012)

4. Исаков В.А., Домарадский И.В. Хеликобактериоз. Медпрактика-М. Москва, 2003, стр. 342-356

Таблетки Де-Нол®, РУ № П N012626/01 от 23.08.2010

АО "Астеллас Фарма", 109147, Москва, ул. Марксистская, д. 16., Тел. +7(495) 737-07-56.

Имеются противопоказания, перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или получить консультацию специалиста.

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