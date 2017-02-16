Генсек НАТО назвал эффективным "диалог с позиции силы" с Россией

Теги: Политика нато россия столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что диалог с Россией с позиции силы с сработал во времена холодной войны и будет работать в настоящее время. При этом он признался, что действия альянса являются оборонительными.

Диалог с Россией с позиции силы будет действовать в настоящее время, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Там проходит заседании Совета министров обороны стран альянса, передает ТАСС.

"Мы можем вести диалог и иметь жесткий предсказуемый подход и обеспечивать надежное сдерживание. Это работало во времена холодной войны в отношении Советского Союза, и это правильная стратегия в общении с Россией в совершенно новой обстановке в области безопасности сегодня", - отметил он.

Вместе с тем, генсек альянса подчеркнул, что НАТО, все же, хочет работать в направлении диалога с Россией, и ему не нужна холодная война. "Мы хотим работать в направлении развития диалога, мы не хотим изолировать Россию, нам не нужна холодная война. Мы работаем в направлении достижения более конструктивных отношений с Россией и мы будем продолжать делать именно это", - сказал Столтенберг.

Также он признался, что действия альянса являются оборонительными. Он подчеркнул, что НАТО не намерена провоцировать конфликт и не планирует отвечать на усиление России равным количеством солдат и танков.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что попытки выстраивать диалог с Россией с позиции силы бесперспективны. Он также отметил, что Минобороны ждет разъяснений позиции Пентагона на встрече с участием начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова и американского коллеги Джозефа Данфорда.

Так Шойгу отреагировал на слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса, заявившего, что США должны говорить с Россией "с позиции силы". По его словам, Вашингтон заинтересован во взаимодействии с Москвой, но необходимо защитить себя, если Россия решит действовать вопреки международному праву.

Читайте также:

Минобороны ответило на обвинения США в опасных полетах у эсминца

НАТО отказывается бороться с "Исламским государством" в Сирии