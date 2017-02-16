Путин: Киев выбрал силовое решение конфликта в Донбассе

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Заявления украинских властей об организации подрывной работы, в том числе, в России, вызывают серьезную обеспокоенность, заявил Владимир Путин. По его словам, целью обострения конфликта в Донбассе является срыв Киевом минских соглашений. Он добавил, что Украина сделала ставку на силовое решение.

Киев стремится сорвать минские соглашения путем обострения ситуации на юго-востоке Украины, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, киевские власти делают ставку на силовое решение конфликта, передает "Интерфакс".

"Видим серьезное обострение ситуации на юго-востоке Украины. Цель этого обострения очевидна - сорвать минские соглашения", - отметил глава государства, выступая на коллегии ФСБ.

По его словам, Киев явно не готов к мирному решению этой проблемы и делает ставку на силовое решение. Также президент подчеркнул, что киевские власти "открыто говорят об организации подрывной работы, в том числе и в России". "Это не может не беспокоить", - добавил российский лидер.

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