Общественная палата просит Собянина снести старые пятиэтажки

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Невозможность капитального ремонта старых московских пятиэтажек не оставляет другого выхода из проблемной ситуации: дома нужно сносить. Такое решение вопроса рекомендовали члены Общественной палате мэру Москвы Сергею Собянину на собрании 16 февраля.

Общественная палата Москвы требует сноса ветхих столичных пятиэтажек. Ежедневно десятки жителей пятиэтажных домов обращаются в самые разные структуры и инстанции с просьбой о помощи. Хозяева квартир считают, что капитальный ремонт только ухудшает их условия жизни: срезаются балконы, уменьшается полезная площадь. Дома конструктивно не предполагают никаких вмешательств, кроме сноса.

"Проблема очень остро заявила о себе. Депутаты и члены Общественной палаты должны поддерживать жителей, должны выступать за рациональную трату средств на капремонт", - заявил председатель ОП Москвы, главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков.

Его поддержал Степан Орлов, председатель Комиссии Мосгордумы по ЖКХ и жилищной политике, депутат МГД: "Нам хорошо известна эта проблема. У меня ощущение, что сегодня количество переходит в качество. Это связано с тем, что город заканчивает программу сноса домов сносимых серий и жители домов, которые в эти серии не попали, понимают, что программа заканчивается, а они живут в еще более худших условиям, чем те люди, дома которых снесли".

Более 60 лет назад эти дома стали спасением для тысяч москвичей, мечтавших о собственных, пусть даже крошечных, квартирах. Но запланированный срок их эксплуатации не превышает 25-30 лет, и сегодня они уже не соответствуют никаким требованиям. О комфорте речь не идет вообще.

"Речь идёт о сносе пятиэтажек, которые не подлежат капитальному ремонту. И здесь нам очень профессионально объяснили почему. Пример – пятиэтажки с коммуникацией внутри стены. Сейчас их надо будет выносить при капремонте. Это значит – всё равно людей расселять. На самом деле – это серьёзная проблема. Большинство пятиэтажек капремонту не подлежат. Мы должны думать о людях, которые нас сюда направили, которым должно быть предложено получить адекватное жильё вместо этих пятиэтажек. Если посмотреть в истории, они вводились на 25 лет без права капремонта. Это 58-68 год. Потом продлили ещё на 25 лет, но эти 50 лет уже прошли!", - председатель комиссии по развитию гражданского общества ОП Москвы, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Снос таких домов решит социальные проблемы, снимет вопрос о безопасности жителей, да и улучшит архитектурный облик города. Но есть и сложности, говорят представители правительства Москвы. Любой снос предполагает обновление коммуникаций. К тому же строительство новых домов требует большего времени, чем ремонт старых. "Да, есть сложившийся спрос на потребность в дополнительном жилье. Но отсутствие законодательного, нормативно-технического, финансового консенсуса, в том числе жителей делает реализацию программы практически невозможной. Все деньги сейчас в Москве идут на транспорт. Москва устраняет проблему последних десятилетий, когда возникла диспропорция между дорогами, общественным транспортом и развитием автомобилестроения. Мы догоняем семимильными шагами - и вы все это видите. Остальные деньги идут на социалку. Мы не бросили строительство детских садов, школ и поликлиник, строится жилье для очередников, для "переселенцев" еще первого этапа. Все эти ограничения делают старт новой программы реновации старого жилья маловероятным", - высказал свою позицию на заседании Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.