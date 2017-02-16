Путин уличил НАТО в попытках дестабилизировать Россию извне

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НАТО провоцирует Россию и пытается втянуть Москву в конфронтацию. Об этом заявил президент Владимир Путин. На коллегии ФСБ он напомнил, что сдерживание России официально провозглашено новой миссией НАТО. Президент также уличил альянс в попытках дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране.

Официальная миссия НАТО – сдерживание России. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, передает "МИР24". По его словам, блок постоянно провоцирует Россию и пытается втянуть Москву в конфликт.

Как считает Путин, НАТО стремится втянуть Россию в конфронтацию, а власти зарубежных стран не прекращают попытки повлиять на внутренние дела страны с целью дестабилизации общественно-политической обстановки.

"На новый уровень нужно выводить сотрудничество в антитеррористической сфере с зарубежными партнерами, несмотря на все сложности, которые складываются по различным направлениям международной жизни", - указал глава государства на коллегии ФСБ. "В общих интересах - восстановление диалога со спецслужбами Соединенных Штатов Америки, других стран-членов НАТО", - подчеркнул Путин.

Ранее днем на заседании министров обороны стран, входящих в НАТО, было принято решение о более активном присутствии контингента блока в Черном море. Кроме этого, пять стран военно-политического блока объявили о направлении дополнительных сил в Восточную Европу.

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