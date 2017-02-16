Пранкеры рассказали Маккейну о готовящемся против него компромате

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Пранкеры Вован и Лексус вновь примерили на себя роль премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. На этот раз они позвонили американскому сенатору Джону Маккейну. Тот, в свою очередь, рассказал, что не может предсказать действия Дональда Трампа по вопросу антироссийских санкций. Пранкеры сообщили Маккейну, что Кремль готовит на него "компромат".

Пранкеры Лексус и Вован обсудили вопросы антироссийских санкций с американским сенатором Джоном Маккейном. Об этом сообщил портал Life со ссылкой на запись разговора.

Как и ранее, пранкеры представились политику украинским премьером Владимиром Гройсманом. Маккейн сообщил "главе правительства", что ему трудно предсказать действия президента Дональда Трампа по вопросу антироссийских санкций, однако поводом для оптимизма можно считать то, что глава государства не говорил ничего об ограничительных мерах с момента прихода к власти. Сенатор также заверил украинского "друга", что глава Пентагона Джеймс Мэттис выступает за ограничения в отношении России, а госсекретарь Рекс Тиллерсон, хоть и "был другом Путина", будет очень осторожным в этом вопросе. При этом Маккейн отметил, что в Сенате наступили "самые трудные времена".

В свою очередь, Вован и Лексус рассказали о готовящемся на Маккейна компромате. По словам "Гройсмана", Москва планирует распространить информацию о том, что сенатор был завербован российскими спецслужбами еще во время его службы во Вьетнаме. При этом пранкеры практически раскрылись перед сенатором, заявив ему, что Кремль натравил на него самих Лексуса и Вована. Маккейн пообещал следить за содержанием своих разговоров.

В понедельник в интернете появилась видеозапись с разговором пранкеров с членом палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс. Ей они рассказали о захвате власти в Лимпопо прокремлевским политиком Айболитом в результате вмешательства российских хакеров. Накануне пранкеры рассказали, что разыграли также сенаторов Джона Маккейна, Линдси Грэма и лидера республиканского большинства в Конгрессе Митча Макконнелла. Они отметили, что обсуждали с политиками санкции в отношении России.

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