МИД предупредил россиян об "охотниках за головами" из США

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По всему миру продолжается "охота" на граждан России по запросу американских спецслужб. С таким предупреждением выступили в МИД России. Вопреки призывам Москвы наладить сотрудничество в этой сфере, случаи по-прежнему фиксируются, говорится в документе.

МИД предупредил россиян о реальной угрозе подвергнуться задержанию или аресту по запросам правоохранительных органов и спецслужб США в третьих странах, пишет "Русская планета".

"Вопреки нашим неоднократным призывам наладить российско-американское сотрудничество между компетентными органами на основе двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам, по-прежнему фиксируются случаи неприемлемой практики "охоты" за россиянами по всему миру", - сообщили в дипведомстве.

Количество инцидентов превысило три десятка, подсчитали в МИД. В частности, там напомнили о задержании россиян в Норвегии, Финляндии и Испании.

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