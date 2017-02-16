Пьяный американец из Украины избил москвича куском арматуры

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Уроженец Украины, который впоследствии получил гражданство США, напал на мужчину с куском арматуры в столице. Отмечается, что иностранец находился в нетрезвом состоянии. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

Столичные полицейские задержали гражданина США, который напал с арматурой на москвича в районе Замоскворечье. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Конфликт произошел на первом этаже дома на 5-м Монетчиковом переулке.

"Полицейские выяснили, что иностранец, будучи нетрезвым, поднял в подъезде отрез арматуры и, угрожая оппоненту убийством, не менее двух раз ударил его арматурой по рукам и ногам. Мужчину оперативно задержали, он был полностью изобличен в содеянном", - говорится в сообщении.

Информация по данному инциденту доведена до сотрудника посольства США. Иностранец отправлен на обследование в одну из столичных клиник с подозрением на алкогольное отравление. В настоящее время полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

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