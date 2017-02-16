Мэттис отказался отвечать на слова Шойгу о жестком диалоге с Россией

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Министр обороны США Джеймс Мэттис не видит оснований отвечать на заявления главы российского военного ведомства Сергея Шойгу о бесперспективности диалога с Москвой с позиции силы. По его словам, в НАТО готовы защищать свои принципы и образ жизни.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис не стал отвечать на слова министра обороны России Сергея Шойгу о том, что диалог с Россией с позиции силы является бесперспективным.

"Я не вижу оснований отвечать на российские заявления. Я могу сказать лишь, что НАТО - это альянс, готовый защищать свои принципы и наш образ жизни", - подчеркнул он на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны НАТО, передает ТАСС.

Кроме того, он отметил, что Россия должна доказать, что заслуживает доверия "Сначала Россия должна будет доказать, что ей можно доверять, и сдержать обещания, данные НАТО", - приводит его слова "Интерфакс".

По его словам, в настоящий момент Вашингтон не совсем готов сотрудничать с Москвой на военном уровне. Однако "союзники продолжат вести разговор и пытаться найти компромисс и как прийти у тому, чтобы Россия стала выполнять свои обязательства и вернулась к своему сотрудничеству с НАТО".

Вместе с тем, шеф Пентагона подчеркнул, что почти не сомневается во вмешательстве России в выборы за рубежом.

Ранее Мэттис заявил, что Вашингтон должен говорить с Москвой "с позиции силы". По его словам, США заинтересованы во взаимодействии с Россией, но необходимо защитить себя, если Москва решит действовать вопреки международному праву.

В ответ российский министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что попытки выстраивать диалог с Россией с позиции силы бесперспективны. По его словам, Минобороны ждет разъяснений позиции Пентагона на встрече с участием начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова, а также американского коллеги Джозефа Данфорда.

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