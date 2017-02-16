16:16, 16 февраля 2017

В Бонне началась встреча Лаврова с Тиллерсоном

Теги:  Политика  сша  мид  лавров  встреча  россия  госдеп

В Бонне началась первая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

В Бонне началась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тилерсоном. Об этом сообщил ТАСС.

Главы дипломатических ведомств проводят встречу в преддверии министерского заседания G20. Это первая встреча Лаврова с Тиллерсоном. Как сообщила ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова, дипломаты намерены обсудить как вопросы двусторонних отношений, так и мировую повестку. 

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