Экс-депутата Максакову исключили из "Единой России" за двойное гражданство

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Мария Максакова исключена из "Единой России". Как пояснил секретарь столичного отделения партии, единогласное решение на заседании президиума приняли из-за наличия двойного гражданства и "отрыва от партии". Ранее оперная певица и экс-депутат Госдумы уехала вместе со своим мужем Денисом Вороненковым на Украину.

Бывшая депутат Госдумы, оперная певица и член московского отделения "Единой России" Мария Максакова, уехавшая вместе с мужем Денисом Вороненковым на Украину, исключена из партии, передает ТАСС.

Такое решение было принято из-за ее "отрыва от партии" на состоявшемся заседании президиума регионального политсовета. "Единогласно Максакова Мария Петровна исключена из партии по причине нарушения ею законодательства о партиях. Она сама признала, что имеет двойное гражданство", - сообщил секретарь московского отделения партии Андрей Метельский.

Ранее в руководстве Российской академии музыки имени Гнесиных сообщили, что не принимали решение об увольнении Максаковой с поста старшего преподавателя кафедры сольного пения. "Да, мы тоже слышим, что ее нет, понимаем, что она куда-то исчезла, не поставив в известность администрацию. Это, конечно, неприлично, но пока еще не основание для того, чтобы готовить приказ об увольнении", - заявила ректор.

Накануне мужа Максаковой Дениса Вороненков, также бывшего депутата Госдумы, объявили в федеральный розыск по делу о рейдерском захвате. Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

В декабре 2016 года он получил украинское гражданство и резко раскритиковал политическую ситуацию в России. Кроме этого, он дал показания для следствия по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича.

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