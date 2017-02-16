В МЧС назвали причину пожара в шестиэтажном доме в Краснодаре

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В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали, что причиной пожара в шестиэтажном доме в Краснодаре стало неосторожное обращение с огнем при курении в квартире. В ведомстве уточнили, что виновник происшествия погиб.

Масштабный пожар в шестиэтажном доме в Краснодаре произошел из-за курения в квартире. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на исполняющего обязанности главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Александра Тарарыкина.

"Предварительной причиной возникновения пожара является неосторожное обращение с огнем при курении в квартире на шестом этаже. Предполагаемый виновник погиб", - сказал он.

Возгорание произошло накануне около 18:00 в мансарде шестиэтажного дома по улице Прокофьева, где были размещены 20 квартир. Площадь пожара достигла полутора тысяч метров. Тушение огня осложнялось плотной застройкой квартала и отсутствием гидрантов вблизи дома.

Пожар был ликвидирован в 0:33 16 февраля. Один человек погиб, 59 лишились крова и оказались в пунктах временного размещения. В Краснодаре намерены открыть пункты сбора гуманитарной помощи пострадавшим. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

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