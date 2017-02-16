Автомобиль посольства России попал в ДТП в Киргизии

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Автомобиль российского посольства попал в ДТП в Бишкеке. Toyota Prado с дипломатическими номерами, принадлежащими посольству, столкнулась с Mercedes Benz Sprinter по дороге в аэропорт Манас. Водитель микроавтобуса после столкновения с различными травмами был госпитализирован в одну из больниц Бишкека.

В западной части Бишкека произошло ДТП с участием автомобиля посольства России в Киргизии, передает ТАСС.

По данным ГУВД киргизской столицы, принадлежащий посольству России автомобиль Toyota врезался в грузовой микроавтобус Mercedes Benz Sprinte по пути в аэропорт Манас.

В результате аварии водитель микроавтобуса после столкновения с различными травмами был госпитализирован в одну из больниц Бишкека. При этом водитель Toyota, которая перед аварией двигалась с высокой скоростью, не пострадал, в его автомобиле сработали подушки безопасности.

"Наши сотрудники уже выехали на место ДТП, обстоятельства аварии сейчас изучаются", - заявили в посольстве России в Киргизии. В дипмиссии в настоящее время также уточняют фамилию и должность ставшего участником происшествия дипломата.

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