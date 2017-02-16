Полеты рейсами "Победы" подорожают из-за агрессивных пассажиров

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Лоукостер "Победа" предупредила о подорожании билетов из-за агрессии со стороны пассажиров. Это связано с решением компании привлечь для защиты своих сотрудников частные охранные предприятия. Необходимость платить им приведет к росту цен на билеты в среднем на 2%.

Авиакомпания "Победа" сообщила о росте цен на билеты. Они вырастут в среднем на 2% из-за необходимости найма частных охранников для защиты сотрудников лоукостера от агрессивных пассажиров.

"Мы опасаемся повторения нападений и вынуждены сами защищать своих сотрудников. По предварительным оценкам, привлечение ЧОПов может привести к удорожанию билетов в среднем на 2%", - заявил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

В сообщении "Победы" подчеркивается, что нанять ЧОП компанию вынудила недостаточная эффективность предусмотренных законом мер воздействия на агрессивных пассажиров. В компании считают недопустимой абсолютную безнаказанность "деструктивных пассажиров", применяющих физическую силу к сотрудникам компании, и поддерживают предложения об ужесточение законодательных мер.

Ранее президент России Владимир Путин призвал ужесточить ответственность для пассажиров, устраивающих дебоши в самолетах, а также о предоставлении авиакомпаниям права отказывать таким пассажирам в перевозке и иметь на борту "средства сдерживания".

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