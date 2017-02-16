17:24, 16 февраля 2017

Дамаск призвал Турцию закрыть границу с Сирией и вывести войска

Теги:  Политика  сирия  турция  казахстан  переговоры

Правительственная делегация Сирии в Астане заявила об ответственности Турции за нарушение сирийского суверенитета. Дамаск призвал Анкару закрыть границу с САР и вывести из страны свои войска. По словам главы делегации правительства Сирии, представительство Турции на переговорах в Астане не соответствует уровню страны-гаранта.

Турция несет ответственность за нарушение суверенитета Сирии. Об этом заявил глава сирийской правительственной делегации на переговорах в Астане Башар Джафаари.

"Турция должна вывести войска с территории Сирии. Турция несет ответственность за нарушение сирийского суверенитета. Турецкие власти должны закрыть границу для потока террористок в Сирию", - цитирует политика "Интерфакс"

Джафаари отметил, что турецкая сторона отвечает за сохранность 910 километров границы двух стран. Он также обратил внимание на низкий уровень представительства Турции на переговорах в Астане, не соответствующий уровню страны-гаранта.

"Таким образом, работа Турции вызывает сомнения и много вопросов", - подчеркнул Джафаари.

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