Дамаск призвал Турцию закрыть границу с Сирией и вывести войска
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Правительственная делегация Сирии в Астане заявила об ответственности Турции за нарушение сирийского суверенитета. Дамаск призвал Анкару закрыть границу с САР и вывести из страны свои войска. По словам главы делегации правительства Сирии, представительство Турции на переговорах в Астане не соответствует уровню страны-гаранта.
Турция несет ответственность за нарушение суверенитета Сирии. Об этом заявил глава сирийской правительственной делегации на переговорах в Астане Башар Джафаари.
"Турция должна вывести войска с территории Сирии. Турция несет ответственность за нарушение сирийского суверенитета. Турецкие власти должны закрыть границу для потока террористок в Сирию", - цитирует политика "Интерфакс".
Джафаари отметил, что турецкая сторона отвечает за сохранность 910 километров границы двух стран. Он также обратил внимание на низкий уровень представительства Турции на переговорах в Астане, не соответствующий уровню страны-гаранта.
"Таким образом, работа Турции вызывает сомнения и много вопросов", - подчеркнул Джафаари.
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