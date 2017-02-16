Дамаск призвал Турцию закрыть границу с Сирией и вывести войска

Теги: Политика сирия турция казахстан переговоры

Правительственная делегация Сирии в Астане заявила об ответственности Турции за нарушение сирийского суверенитета. Дамаск призвал Анкару закрыть границу с САР и вывести из страны свои войска. По словам главы делегации правительства Сирии, представительство Турции на переговорах в Астане не соответствует уровню страны-гаранта.