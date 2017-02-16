В МВД Украины призвали заблокировать "ВКонтакте" и "Одноклассники"

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На Украине призвали заблокировать соцсети "Одноклассники" и "ВКонтакте". Своим убеждением о вреде соцсетей для школьников поделился советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. По его словам, 2017 год должен стать годом защиты информационного пространства Украины от российской пропаганды.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк призвал заблокировать социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте". Об этом он сообщил на брифинге в Киеве, передает телеканал "112 Украина".

"2017 год должен стать годом защиты информационного пространства Украины от российской пропаганды. Лично я убежден, что одним из первых решений должно стать блокирование российских социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники", - заявил Шкиряк. По его словам, эти соцсети полностью подконтрольны российским спецслужбам.

Советник также выразил надежду, что его точку зрения поддержат в министерстве образования Украины и "будут объяснять минимум через своих преподавателей, психологов, учителей о вреде для наших учеников быть пользователем именно этих двух социальных сетей".

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