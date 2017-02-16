Мужчина отобрал у москвички ранее подаренные вещи на 15 млн рублей
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Мужчина с двумя незнакомцами, угрожая оружием, отобрал у москвички ранее подаренные вещи на 15 миллионов рублей. Полиция возбудила уголовное дело о разбое, ведется розыск злоумышленников.
Полиция разыскивает троих участников разбойного нападения на женщину, в результате которого потерпевшей нанесен ущерб на 15 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о разбое, передает АГН "Москва".
Ранее в полицию обратилась 28-летняя женщина. Она сообщила, что в ее квартиру на улице Кутузова проникли ее возлюбленный и двое незнакомых мужчин. Один из них имел при себе предмет, похожий на пистолет.
Нападавшие забрали из дома валюту, золотые ювелирные украшения, три шубы, iPhone 7 и ключи от автомобиля Infiniti QX-50. По словам потерпевшей, все имущество ей ранее подарил один из участников нападения.
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