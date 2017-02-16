Тиллерсон: США ожидают от России выполнения минских договоренностей
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США готовы работать с Россией в тех сферах, где у стран есть общие интересы. Однако, по его словам, российская сторона должна придерживаться своих обязательств в рамках минских договоренностей и вести работу по деэскалации украинского конфликта.
США ждут от России исполнения своих обязательств в рамках минских договоренностей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского госсекретаря Рекса Тиллерсона.
В Бонне в четверг состоялась первая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем Тиллерсоном. По ее итогам глава Госдепа заявил, что США готовы работать с Россией в тех сферах, где у стран есть общие интересы.
"В то время, как мы ищем новые точки соприкосновения, мы ожидаем, что Россия будет выполнять свои обязательства в рамках минских договоренностей и работать на деэскалацию конфликта на Украине", - заявил Тиллерсон.
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