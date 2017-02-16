Кадыров: люди в Чечне живут как в XIX веке

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Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил энергетические компании в неэффективной работе в республике. Он заявил, что "Газпром" и "Российские сети" для подачи света и газа используют "полностью изношенное" оборудование. Из-за этого, по словам Кадырова, люди в Чечне живут "как в XIX веке".

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что неэффективная работа "Газпрома" и "Россетей" и использование компаниями "полностью изношенного" оборудования в Чечне приводит к тому, что население республики живет "как в XIX веке".

С критикой на компании Кадыров обрушился во время совещания с министром по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым, которое состоялось 13 февраля. Видеозапись доступна на сайте телеканала "Грозный".

По словам Кадырова, из-за старого оборудования случаются перебои в подаче газа и электричества. Этим, по мнению главы Чечни, также объясняется и проблема с оплатой коммунальных услуг населением. "Если вы не можете поставить нормально работу, заберите ваш свет и газ", - подчеркнул он.

Кадыров считает, что у компаний "будут большие проблемы", если жители региона решат обратиться в суд в связи с низким качеством оказываемых им услуг.

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