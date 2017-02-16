В результате взрыва в Багдаде погибли почти 50 человек

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Жертвами взрыва заминированного автомобиля на юге Багдада стали 47 человек. Как сообщили медики, десятки человек получили ранения. Автомобиль, начиненный взрывчаткой, был припаркован на улице с многочисленными мастерскими и пунктами продажи подержанных автомобилей. Ответственность за атаку взяло на себя запрещенное в России "Исламское государство".

На юге Багдада в результате взрыва заминированного автомобиля погибли не менее 47 человек. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в медицинской службе.

По их данным, десятки человек получили ранения. Начиненный взрывчаткой автомобиль был припаркован на улице, где расположены множество мастерских и пунктов продажи подержанных машин.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна террористическая организация. В то же время, как отметил телеканал, почти все теракты в иракской столице были проведены боевиками "Исламского государства" (деятельность организации запрещена в России). Тем временем агентство France Presse подтвердило, что ответственность за атаку взяло на себя ИГ.

#BREAKING IS claims Baghdad bombing that killed dozens: Amaq — AFP news agency (@AFP) 16 февраля 2017 г.

"ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Багдаде с десятками погибших", - говорится в сообщении.

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