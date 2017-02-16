Суд привлек Марию Захарову как соответчика к иску о защите чести и достоинства

Теги: Общество белоруссия суд мид журналист сми

Мария Захарова стала соответчиком по иску агентства "Регнум" к МИД. Истцы требуют от министерства опровергнуть высказывание Захаровой о журналистах издания. В "Регнум" считают, что она оклеветала корреспондентов, якобы приписав им употребление в публикациях слова "недонарод" и "недогосударство" в отношении белорусов.

Пресненский районный суд Москвы привлек представителя МИД Марию Захарову в качестве соответчика по иску агентства "Регнум", передает ТАСС. Истец требует опровергнуть фразу, которую Захарова сказала 27 декабря 2016 года, комментируя задержании в Белоруссии журналистов "Регнум".

"Они действительно сотрудничали и работали с российскими изданиями, в частности с агентством "Регнум", поэтому посол высказал нашу, российскую точку зрения на этот вопрос. Я хотела бы сказать, что мы разделяем то, что было сказано послом, что употребление таких слов, как "недонарод" или "недогосударство" в отношении Белоруссии и белорусов — это недопустимо. Вы говорите о том, что они предупреждали Белоруссию от движения в сторону Запада и "заигрывания" с национализмом. Это была Ваша цитата, и я не могу это комментировать. Хочу сказать, что "недонарод" и "недогосударство" из уст людей, которые влияют на общественное мнение - это просто непотребные вещи", - сказала Захарова.

О намерении "Регнум" подать в суд на Марию Захарову стало известно в конце декабря 2016 года. По мнению издания, она оклеветала журналистов и агентство в целом.

"Трудно себе представить что-либо более циничное и подрывающее репутацию, чем попытки самопиара в момент, когда коллеги попали в сложную ситуацию", - прокомментировала Захарова.

В Белоруссии ранее задержали троих белорусских граждан, подозреваемых в авторстве экстремистских статей. В действиях авторов усмотрели признаки "разжигания расовой, национальной, религиозной, либо иной социальной вражды или розни".

Читайте также:

Захарова возмутилась заявлением Reuters о преследовании журналистов в России

Захарова прокомментировала захват Айболитом власти в Лимпопо

Захарова: сообщения СМИ о Сноудене призваны оказать давление на Трампа