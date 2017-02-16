Лавров не обсуждал с Тиллерсоном тему санкций

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном тема санкций не обсуждалась. По его словам, разговор шел о ситуациях в Афганистане и на Украине. Лавров отметил совпадающие интересы сторон по вопросу борьбы с терроризмом.

Тема санкций в ходе переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона не обсуждалась. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой главу российского МИД.

"Вопрос санкций не обсуждался. Мы исходим из того, что это аномалия, и те, кто эти санкции продвигал, должны оценить для себя, насколько это эффективно и отвечает нормальному общению между государствами, и насколько искусственное стремление политизировать эту тему отвечает интересам самих государств, которые к этому причастны", - сказал Лавров.

По словам министра, с американским коллегой он обсудил ситуации в Афганистане и на Украине. Лавров отметил готовность США подключиться к урегулированию этих конфликтов. Соответствующие контакты, по его словам, будет налаживаться, когда в Госдепартаменте и других ведомствах будут сформированы команды.

"Понятно, что мы не могли решить все проблемы, я думаю, что мы никогда их не решим в отношениях между двумя такими крупными державами, как Россия и США, но у нас есть общее понимание, что по тем вопросам, где наши интересы совпадают, - а таких сфер немало, - мы должны двигаться вперед, показывать способность США и Россия выполнять ту роль, которая им отведена", - сказал Лавров.

Российский министр также отметил, что в ходе переговоров было подтверждено наличие общих интересов, в частности в сфере борьбы с терроризмом. Тиллерсон, по его словам, выразил готовность поддержать процесс урегулирования сирийского конфликта в Астане.

В Бонне в четверг состоялись первые переговоры главы российского МИД с госсекретарем США. По итогам встречи Тиллерсон не стал отвечать на вопросы журналистов, сказав лишь, что Соединенные Штаты готовы работать с Россией, однако ожидают от Москвы выполнения минских договоренностей.

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