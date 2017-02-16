Путин обозначил приоритетные задачи для ФСБ

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ФСБ пресекла в прошлом году деятельность 53 кадровых сотрудников иностранных разведок и почти 400 агентов. Владимир Путин сообщил об этом на коллегии ведомства. По словам президента, активность зарубежных спецслужб в России не снижается, особенно в поиске доступа к военно-техническим секретам. Вместе с тем, общие интересы и, прежде всего, борьба с терроризмом, требуют сотрудничества спецслужб, которое прекратилось, по словам Путина, не по нашей вине.

Ежегодные встречи главы государства с руководителями спецслужб на Лубянке – возможность не только подвести итоги, но и наметить вектор дальнейшей работы, отметил "ТВ Центр". Свое выступление Владимир Путин начал с перечисления внешних угроз. Ближний Восток, Азия, Африка - наиболее неспокойные регионы на политической карте мира. Но что еще важнее – целый конгломерат террористических группировок. При том, что зачастую радикальные движения действуют под немое одобрение и при поддержке других государств. При этом Запад продолжает искать врагов там, где их нет.

"На саммите НАТО в июле прошлого года в Варшаве впервые с 1989 года Россия была признана основной угрозой безопасности для альянса. Ее сдерживание официально провозглашено новой миссией НАТО. С этой целью проводится дальнейшее расширение блока. Собственно, оно и раньше проводилось, но вот теперь нашли другое, как им кажется, более серьезное обоснование. Ускорились процессы размещения стратегических и обычных вооружений за пределами национальных границ входящих в него ведущих государств", - отметил президент.

Регулярные попытки вмешательства во внутренние дела России – уже привычная тактика западных партнеров. Президент отметил, что только в прошлом году на территории нашей страны были выявлены 53 кадровых сотрудника и почти четыре сотни агентов иностранных спецслужб. Втрое выросло число компьютерных атак на государственные информационные ресурсы, а это уже безопасность гостайны. Вместо того, чтобы вести подпольную войну, куда важнее объединить усилия в борьбе с реальными угрозами. Такими, например, как украинский кризис. Но каждую новую попытку договориться заглушают атаки украинских силовиков.

"Мы видим и серьёзное обострение ситуации на юго-востоке Украины в последнее время. Цель этого обострения очевидна – сорвать минские соглашения. Сегодняшние власти на Украине явно не готовы к мирному решению этой сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение. Более того, открыто говорят и об организации диверсионно-террористической, подрывной работы, в том числе и в России. Нас это не может не беспокоить", - заявил Путин.

Уж слишком явным оказался след украинского Министерства обороны в Крыму. Российские спецслужбы дважды задерживали диверсионные группы, которые готовили серию взрывов на полуострове. Президент поблагодарил сотрудников ФСБ за четкую и слаженную работу. Ведь за сухой статистикой – сотни спасенных жизней. Только в прошлом году спецслужбы предотвратили 16 терактов и около трех десятков крупных преступлений. Куда сложнее обеспечить безопасность тех россиян, которые живут за границей. Вспомнив недавнюю трагедию в Анкаре – убийство нашего посла Андрея Карлова, глава государства потребовал усилить меры по охране российских представительств. Как и в прошлогоднем выступлении, особое внимание Путин уделил теме экономической безопасности.

"Общество ждёт большей результативности и по таким ключевым направлениям, как обеспечение экономической безопасности и борьба с коррупцией. Особенно тщательно прошу следить за средствами, выделяемыми на гособоронзаказ (я об этом уже неоднократно говорил), на важнейшие инфраструктурные проекты, на подготовку крупных международных мероприятий, а также на реализацию федеральных целевых и социально значимых программ. К сожалению, фактов хищения и нецелевого расходования государственных средств здесь по-прежнему много", - отметил глава государства.

В одном ряду экономических преступлений – контрабанда: от оружия и наркотиков до черной икры. И здесь встает вопрос охраны государственных границ. Особое внимание – к регионам со слаборазвитой инфраструктурой: Арктика и Дальний Восток. Именно там чаще всего вскрывают каналы нелегальной торговли. Государство, в свою очередь, обещает помочь самой современной техникой и вооружением. Ведь безопасность, напомнил президент, остается в числе приоритетных задач. Дальнейшее обсуждение продолжили уже за закрытыми дверями.

Анна Пешехонова, Юлия Олейник. "ТВ Центр"