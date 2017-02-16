Путин поблагодарил президента Уругвая за поддержку русскоязычного населения

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Президент России Владимир Путин обсудил перспективы двусторонних отношений с главой Уругвая Табаре Васкесом. По мнению российского лидера, визит уругвайского коллеги может дать импульс к расширению и укреплению отношений двух стран.

Как сообщил "ТВ Центр", среди главных тем переговоров Владимира Путина с Табаре Васкесом - борьба с международным терроризмом, вопросы развития торгового обмена, привлечение российских инвестиций в Уругвай и многие другие. Как заявил сам Васкес в преддверии встречи с российским президентом, в Москву делегация приехала с большими надеждами. Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что этот визит может дать импульс к раширению и укреплению российско-уругвайских отношений.

"Нам, безусловно, нужно поговорить о развитии торгово-экономических связей. Мы знаем, что объём торговых отношений небольшой, но 90 с лишним процентов приходится на сельхозпродукты и продовольственные товары. И, безусловно, есть возможность расширить это взаимодействие. Очень приятно отметить, что в Южном полушарии, наверное, единственное место такое в вашей стране - это город Сан-Хавьер - где 90 с лишним процентов жителей русского происхождения. Я бы хотел вас поблагодарить за то, что вы поддерживаете этих людей, поддерживаете их традиции, стремление владеть своим языком, культурным наследием России", - сказал российский президент.