Украина влезет в долги для модернизации ТЭЦ после блокады Донбасса

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Участники блокады железнодорожного сообщения с Донбассом вредят украинскому государству. Прекращение поставок угля обернулось проблемами с энергоснабжением целого ряда городов, включая Киев, заявил Петр Порошенко. Он распорядился немедленно начать модернизацию украинских ТЭЦ, чтобы в будущем отказаться от угля антрацит. Однако для того, чтобы реализовать эту программу, Киев вновь влезет в долги.

На Украине введено чрезвычайное положение в энергетике. Теплостанции переходят на ручной режим управления. Возможны веерные отключения электричества. Причина - острый дефицит угля марки антрацит, на котором работает большая часть ТЭЦ. Раньше топливо закупали на Донбассе. Но на пути железнодорожных составов встали радикалы. Блокада длится уже почти месяц, передает "ТВ Центр".

Нагрузку перераспределят на атомные станции, которые должны будут выдавать больше энергии за счет постоянного переключения работы блоков. Эксперты уверены, такие маневры на устаревшем украинском оборудовании могут привести к катастрофе чернобыльского масштаба. Но энергетические последствия Киев волнуют меньше, чем экономические.

"Из-за блокады поставок угля возникла угроза, что без топлива могут остаться Сумы, Краматорск, левый берег Киева и другие города. Украинская металлургия, если блокада не будет прекращена и организаторы не выведут ее на, так сказать, проектную мощность, может лишиться до 300 тысяч рабочих мест. Государство потеряет до двух миллиардов валютной выручки с соответствующими последствиями для курса гривны", - заявил президент Украины Петр Порошенко.

Против блокады Донбасса выступает и оппозиция, и власть. Говорят о силовом решении проблемы. По факту блокирования железной дороги уже заведено уголовное дело. В ответ радикалы призывают своих сторонников вооружаться, обещают дать отпор силовикам и угрожают захватить контроль над энергетикой страны.

Украина стоит перед угрозой энергетического и экономического кризиса с одной стороны и политического - с другой. Порошенко приходится лавировать и смягчать риторику. Со слов президента, на Донбассе есть украинские граждане и предприятия, и договариваться с ними будут политико-дипломатическими методами. Но ограничить товарооборот все же придется.

"Мы договорились еще раз пересмотреть и ограничить перечень товаров, которые позволяется перевозить через линию столкновения. Мы сохраняем крайне ограниченные и очень лимитированные экономические отношения. Подчеркиваю, это не торговля с оккупантами, это сотрудничество с теми предприятиями, которые, находясь на оккупированной территории, смогли остаться в правовом поле Украины", - сказал Порошенко.

Украина внесла в список запрещенных товаров для ввоза на Донбасс стройматериалы и радиотовары. Кроме этого, Порошенко распорядился немедленно начать модернизацию украинских ТЭЦ, чтобы в будущем отказаться от угля антрацит. Однако для того, чтобы реализовать эту программу, Киев вновь влезет в долги. Кредиты предоставят Польша и Китай.

Никита Васильев. "ТВ Центр".