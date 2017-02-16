Россия вместе с Турцией и Ираном создадут группу по контролю перемирия в Сирии

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В столице Казахстана прошел второй раунд многосторонних переговоров по сирийскому урегулированию. В Астану прибыли представители официального Дамаска и вооруженной оппозиции, а также делегации стран-гарантов мирного процесса - России, Ирана и Турции.

В консультациях участвовали также наблюдатели от ООН, США и Иордании, отметил "ТВ Центр". Как сообщили в российском Генштабе, стороны выработали конкретные меры по деэскалации сирийского конфликта. Впервые удалось сформировать механизм освобождения насильственно удерживаемых людей, в частности, женщин и детей. По общему мнению участников переговоров, количество нарушений перемирия постепенно снижается. В российском МИД подчеркнули, что в ходе встречи были созданы предпосылки для межсирийских консультаций в Женеве, запланированных на конец февраля. В Астане также принято положение о совместной мониторинговой группе в составе России, Турции и Ирана.