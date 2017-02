Представители администрации Трампа не могут согласовать позицию по России

Теги: Политика сша трамп россия

В Баку состоялась встреча начальников Генеральных штабов Вооружённых сил России и США. Валерий Герасимов и Джозеф Данфорд обменялись мнениями о текущей международной обстановке и обсудили меры по снижению напряжённости между странами в военной сфере. Генералы договорились о продолжении контактов. Прозвучавшее днём ранее заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса о намерении говорить с Россией "с позиции силы" диалогу глав Генштабов не помешало.

Washington Post открыто усомнилась в благонадежности и благоразумии избранного президента, заявил "ТВ Центр". Крупнейшая газета США опубликовала статью о том, что американские спецслужбы скрывают от Трампа секретные сведения государственной важности, опасаясь, что они могут быть похищены или, с подачи самого миллиардера, стать достоянием общественности. Журналисты послали аудитории четкий сигнал: между Белым домом и американской разведкой раскол, в ЦРУ и Агентстве национальной безопасности не уверены в надежности главы государства и не доверяют ему. Кстати, именно Washington Post одной из первых обвинила советника президента Майкла Флинна в том, что тот обсуждал с российским послом санкции и не сообщил об этом вышестоящему начальству. После разразившегося скандала Трамп был вынужден уволить генерал-лейтенанта. Но в своем Twitter он выразил полную уверенность в том, что источником утечки информации в прессу стали именно спецслужбы.

"Представители разведсообщества (АНБ и ЦРУ) нелегально передают информацию в руки The New York Times и The Washington Post. Настоящий скандал здесь - это то, что засекреченная информация нелегально передается "разведкой", как конфета. Очень не по-американски", - написал Трамп.

Газета The New York Times сообщила, что спецслужбы США очень интересуются якобы имевшими место связями окружения Трампа с российской разведкой. Республиканец эту информацию опроверг, а от газеты потребовал извинений за публикацию непроверенных материалов. С журналистами CNN, которые изо всех сил старались дискредитировать его во время предвыборной гонки, избранный президент не общается принципиально. Во время его встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху репортеры этого канала несколько раз безуспешно пытались задать Трампу вопрос о контактах его команды с российскими спецслужбами. Трамп как будто не замечал. Но свою точку зрения изложил в соцсетях.

"Фейковые новостные медиа сходят с ума от конспирологических теорий и слепой ненависти. MSNBC и CNN невозможно смотреть. Fox – великолепно! Чепуха про связи с Россией – попытка прикрыть множество ошибок, допущенных во время проигрышной избирательной кампании Хиллари Клинтон", - говорится в сообщении в Twitter американского президента.

Американские сенаторы потребовали от спеслужб предоставить им распечатку переговоров уже уволенного советника по национальной безопасности Майкла Флинна с российским послом. Ведь все та же американская пресса утверждает: чиновник пообещал Кремлю смягчение санкций. Для противников Трампа это настолько болезненный вопрос, что конгрессмены уже даже внесли инициативу о запрете президенту отменять санкции без согласования с законодателями. Отношения с Россией – не единственное за что жестко критикуют избранного президента. Кажется, против него ополчился весь истеблишмент, в немалой степени финансируемый транснациональными и другими корпорациями. Владельцам последних очень не нравится новый курс на развитие производства внутри страны, ужесточение миграционного законодательства.

"Их программа минимум – это принудить нового американского президента действовать по их указке и отказаться от серьезных реформ американского общества и американского внешнеполитического курса. А программа максимум, в случае если Трамп откажется действовать в их интересах, подвести дело к его импичменту, либо вынужденной отставке", - считает политолог Виктор Олевич.

Теперь Трамп на ходу меняет свои предвыборные заявления, сбивая весь мир с толку. То в каждом интервью говорит о намерении вместе с Москвой бороться с террористами, теперь назначенный им же министр обороны по степени опасности для НАТО ставит в один ряд агрессивные действия России и запрещённого в нашей стране "Исламского государства".

"Мы хотели бы сотрудничать с Россией политически, но пока мы не хотели бы взаимодействовать с ней в военном плане. Сейчас я могу сказать, что у меня мало сомнений по поводу того, что Россия вмешивалась или пыталась вмешаться в выборный процесс ряда демократических государств", - заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

На заседании Совета НАТО в Брюсселе глава военного ведомства также заявил, что с Россией нужно говорить с позиции силы. В Москве на это резко отреагировали. Министр обороны Сергей Шойгу назвал попытки выстраивать диалог с позиции силы бесперспективными. Россия ждет от Пентагона разъяснений озвученной позиции.

Лилия Акиньшина, Андрей Стрюков, "ТВ Центр"