На юге Москвы совершено похищение женщины

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Неизвестные применили физическую силу к 42-летней женщине, посадили ее в машину Lada Priora и увезли в неизвестном направлении. Инцидент произошел на юге Москвы во дворе одного из жилых домов по улице Красного Маяка. СК инициировал проверку.

На юге Москвы неизвестные похитили женщину. Об этом TVC.RU рассказала старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова. По факту случившегося начата доследственная проверка.

Ранее в четверг неизвестные применили физическую силу к 42-летней женщине, посадили ее в машину Lada Priora и увезли в неизвестном направлении. Инцидент произошел во дворе одного из жилых домов по улице Красного Маяка.

В настоящий момент следователи устанавливают местонахождение женщины и ее похитителей. Они опрашивают родственников потерпевшей и очевидцев случившегося.

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