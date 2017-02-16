Число жертв теракта ИГ в Пакистане превысило 70 человек

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В результате теракта у суфийской святыни на юге Пакистана погибли не менее 72 человек. Как сообщили в полиции, ранения получили около 150 человек. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России группировка "Исламское государство". Ранее ИГ объявило себя ответственным за теракт в Багдаде, в результате которого погибли около 50 человек.

В результате теракта у переполненной суфийской святыни на юге Пакистана погибли более 70 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя местной полиции.

"По меньшей мере 72 человека погибли и около 150 получили ранения", - сказал он.

Теракт произошел у мавзолея Лала Шахбаза Каландара в городе Севан Шариф на юге страны. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Исламское государство" (организация запрещена в России).

Еще один масштабный теракт произошел в столице Ирака. Заминированный автомобиль взорвался на оживленной улице в Багдаде. Погибли около 50 человек, десятки получили ранения. Ответственность также взяло на себя ИГ.

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