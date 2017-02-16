Минфин подготовил законопроект о введении tax free в России

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Минфин предложил законопроект о введении tax free для иностранцев по предоставлению им права на возврат НДС по совершенным на территории страны покупкам. Инициативу одобрили в Минэкономразвития. Расходы бюджета предлагается компенсировать ростом турпотока и увеличением объема розничного товарооборота.

В России разработали законопроект о порядке предоставления иностранным гражданам права на возврат НДС по покупкам, совершенным на территории России (tax free). Подготовленный Минфином документ уже поддержали в Минэкономразвития, передает "Интерфакс".

Право вернуть НДС получат граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз, при предъявлении паспорта и при условии вывоза этих покупок за пределы таможенной территории ЕАЭС. Возврат не будет распространяться на подакцизные товары, за исключением алкогольной продукции.

Документом, подтверждающим право физлица на возврат НДС, будет чек на выплату налога с отметкой таможенного органа России. Перечень торговых организаций, которые будут иметь право выдавать такие чеки, утвердит Минпромторг.

Получить возврат налога физлица смогут в течение трех лет с момента покупки товаров при условии их вывоза в течение трех месяцев со дня приобретения.

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