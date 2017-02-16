Песков назвал запрет хвалить Трампа полетом уток
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В Кремле прокомментировали информацию о якобы отданном российским государственным СМИ запрете хвалить президента США Дональда Трампа. По словам пресс-секретаря президента России, сообщения об этом являются информационным вбросом.
Информация о запрете российским государственным СМИ хвалить президента США Дональда Трампа является "уткой". Об этом сообщили в Кремле.
"Летят утки", - прокомментировал "Газете.ru" пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее Bloomberg сообщил, что Кремль приказал госканалам сменить риторику в отношении Трампа из-за беспокойства после слов американского лидера о "захвате" Крыма Россией.
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