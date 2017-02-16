Песков назвал запрет хвалить Трампа полетом уток

Теги: Политика песков сми опровержение трамп

В Кремле прокомментировали информацию о якобы отданном российским государственным СМИ запрете хвалить президента США Дональда Трампа. По словам пресс-секретаря президента России, сообщения об этом являются информационным вбросом.