20:34, 16 февраля 2017

Песков назвал запрет хвалить Трампа полетом уток

Теги:  Политика  песков  сми  опровержение  трамп

В Кремле прокомментировали информацию о якобы отданном российским государственным СМИ запрете хвалить президента США Дональда Трампа. По словам пресс-секретаря президента России, сообщения об этом являются информационным вбросом.

Информация о запрете российским государственным СМИ хвалить президента США Дональда Трампа является "уткой". Об этом сообщили в Кремле.

"Летят утки", - прокомментировал "Газете.ru" пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее Bloomberg сообщил, что Кремль приказал госканалам сменить риторику в отношении Трампа из-за беспокойства после слов американского лидера о "захвате" Крыма Россией.

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