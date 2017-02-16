На Украине завели дело в отношении Захара Прилепина

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Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении российского писателя Захара Прилепина. Ранее россиянин стал заместителем главы батальона в самопровозглашенной Донецкой народной республике и получил звание майора от главы ДНР Александра Захарченко.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении российского писателя Захара (настоящее имя - Евгений) Прилепина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.

"Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении гражданина Российской Федерации Евгения Прилепина", - написала она в своем Facebook.

По ее словам, досудебное расследование проводится по статьям об участии в деятельности террористической организации и о финансировании терроризма.

В понедельник стало известно, что Прилепин сформировал в самопровозглашенной Донецкой народной республике батальон и занял пост заместителя его командира. Писатель получил звание майора ДНР. По словам главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко, Прилепин проявил "мужество и честность", "следуя традициям великой русской литературы". Глава ДНР лично вручил писателю погоны.

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