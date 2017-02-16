Мужчина разбился при падении с высоты на севере Москвы

Теги: криминал самоубийство падение Происшествие москва

Тело мужчины с травмами, характерными при падении с высоты, обнаружено на Хорошевском шоссе в Москве. По предварительным данным, погибший покончил с собой. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Полиция нашла труп мужчины с травмами, характерными при падении с высоты, рядом с многоэтажным домом на севере Москвы, передает АГН "Москва".

По предварительным данным, погибший покончил с собой. Инцидент произошел по адресу: Хорошевское шоссе, дом 12, корпус 1.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Читайте также:

Мужчина отобрал у москвички ранее подаренные вещи на 15 млн рублей

Автомобиль посольства России попал в ДТП в Киргизии

Пьяный американец из Украины избил москвича куском арматуры