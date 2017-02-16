Мужчина разбился при падении с высоты на севере Москвы
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Тело мужчины с травмами, характерными при падении с высоты, обнаружено на Хорошевском шоссе в Москве. По предварительным данным, погибший покончил с собой. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции.
Полиция нашла труп мужчины с травмами, характерными при падении с высоты, рядом с многоэтажным домом на севере Москвы, передает АГН "Москва".
По предварительным данным, погибший покончил с собой. Инцидент произошел по адресу: Хорошевское шоссе, дом 12, корпус 1.
В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции.
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